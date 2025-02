Intecs, al via nuova governance: Ciongoli presidente e Ad

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – Intecs, società ingegneristica hightech, annuncia la nuova organizzazione e la razionalizzazione di tutte le sue attività focalizzate sui settori aerospazio, difesa, rail, trasporti, smart system e fintech e un nuovo assetto di governance, con il presidente esecutivo, Giuseppe Ciongoli, che assumerà anche tutte le deleghe in funzione di amministratore delegato, mentre Annalisa Franciosi, dimessasi da consigliere delegato della società, manterrà l’incarico di Cfo.

Il CdA della società ha inoltre deliberato di avviare il processo che porterà alla riorganizzazione delle attività in tre macro-divisioni. Il direttore generale Massimo Mannori, nominato ad ottobre dello scorso anno, ha presentato il piano. L'operazione, nella cornice degli obiettivi strategici del piano 2025-2028, consente “un'ulteriore semplificazione della struttura operativa di Intecs e allinea la struttura del business alle best practice di settore”, fa presente l’azienda.

“Sono estremamente lieto di godere della fiducia degli azionisti di Intecs, condizione necessaria per condurre l’azienda lungo un percorso di crescita sostenibile, grazie allo sviluppo di nuovi prodotti, al consolidamento economico – finanziario e all’incremento del portafoglio ordini”, ha dichiarato Ciongoli. E Mannori, dal canto suo, ha sottolineato che "il focus dell’azienda è sempre stato e rimarrà l'alta tecnologia: oggi con la nuova organizzazione vogliamo far evolvere Intecs trasformandola da azienda di servizi in un'azienda di engineering sempre più focalizzata sui prodotti, dai quali arriverà gran parte del fatturato. Siamo assolutamente confidenti che anche grazie al nuovo assetto organizzativo e di governance avremo una robusta crescita del business e della nostra società".