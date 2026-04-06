Inter-Roma 5-2: doppietta di Lautaro e dominio nerazzurro a San Siro

La serata di San Siro ha assunto contorni trionfali per l’Inter, che ha regolato la Roma con un netto 5-2 consolidando il primato in Serie A. La partita si è decisa con un avvio fulmineo e una ripresa in cui i padroni di casa hanno accelerato con continuità, sfruttando il ritorno a disposizione del proprio attaccante di riferimento. Il successo non è solo il risultato di singole giocate: è la somma di efficacia offensiva, ritmo e superiorità fisica mostrata dalla squadra guidata da Cristian Chivu.

Il verdetto del campo ha anche un impatto immediato sulla classifica: l’Inter allunga sul Milan portandosi a +9, mentre la Roma torna a rincorrere posizioni europee con il rischio di essere scavalcata dalla Juventus e di dover lottare con il Como per un posto in Champions. Dal punto di vista emotivo la serata è stata segnata dal ritorno in campo di Lautaro Martinez, applaudito dai tifosi e subito decisivo, e da un approccio di squadra che ha fatto la differenza nei momenti chiave.

Come è nata la partita: avvio e svolgimento

Il match è scattato con un ritmo elevato e con l’Inter che ha colto la Roma di sorpresa. Dopo appena un minuto la combinazione tra Thuram e Lautaro ha infilato l’estremo difensore giallorosso, sbloccando subito il risultato e indirizzando la gara. La Roma ha provato a reagire trovando il pari con una testata di Mancini su cross di Rensch, ma allo scadere del primo tempo un bolide da fuori area di Calhanoglu ha riportato avanti i nerazzurri, dimostrando come la squadra di casa sapesse sfruttare anche le soluzioni da lontano. L’equilibrio fragile della retroguardia giallorossa è emerso con chiarezza già nella prima frazione.

Primo tempo: equilibrio rotto dalla classe

Nei primi 45 minuti si è visto un confronto tattico acceso: la Roma ha avuto momenti di possesso e verticalizzazioni interessanti, con Malen spesso pungente, ma la concretezza dell’Inter ha fatto la differenza. Il pareggio di Mancini ha dato speranza agli ospiti, ma il colpo di scena è arrivato al 47′ con il tiro vincente di Calhanoglu, segnale che la squadra nerazzurra non ha perso lucidità nei frangenti più importanti. L’atteggiamento aggressivo dell’Inter e la capacità di sfruttare gli spazi hanno messo in difficoltà una difesa romana che ha mostrato alcune crepe.

Ripresa: dilagare nerazzurro

La ripresa è stata a senso unico: Lautaro ha firmato la sua doppietta nei primi minuti del secondo tempo, approfittando di un’offensiva ben orchestrata, quindi è arrivata la rete di Thuram su angolo di Calhanoglu. In meno di venti minuti la partita si è trasformata in una lezione di intensità e concretezza, con la rete del 5-1 firmata da Barella a sigillo del dominio nerazzurro. La Roma ha trovato il gol della bandiera con Pellegrini, ma l’esito era ormai segnato: l’Inter ha alzato il ritmo, imposto la sua fisicità e capitalizzato le disattenzioni avversarie.

I protagonisti della serata

Il nome più evidente è quello di Lautaro Martinez, rientrato dall’infortunio e subito decisivo con una doppietta che ha riportato fiducia alla squadra. Accanto a lui, Marcus Thuram ha dato profondità e assistenze, risultando fondamentale nell’azione del primo gol e poi finalizzando di testa nella ripresa. La regia tecnica di Calhanoglu è stata un’altra variabile cruciale, con un gol da fuori e diversi passaggi chiave. Infine, il centrocampo ha visto il ritorno al gol del Barella che ha chiuso i conti: il collettivo nerazzurro ha funzionato come unità, mettendo in luce anche la solidità sul piano della circolazione palla.

Le reazioni e le valutazioni a caldo

Ai microfoni Thuram ha sottolineato l’importanza del ritorno del compagno: «Lautaro ci è mancato, dà l’esempio nei momenti difficili», parole che fotografano il valore del capitano nel gruppo. Dall’altra parte Gasperini ha analizzato la partita parlando di due facce: un primo tempo in cui la Roma ha saputo proporre gioco e una ripresa in cui la squadra ha pagato la differenza fisica e psicologica dopo il 3-1. Anche il presidente Marotta è intervenuto in giornata difendendo Bastoni dagli attacchi mediatici, mentre la società interista si gode un risultato che alimenta ambizioni importanti in campionato.

Conclusione: cosa cambia nella corsa

Il 5-2 di San Siro rende più netto lo scenario per lo scudetto: l’Inter si prende un vantaggio consistente sul Milan e può affrontare con maggiore tranquillità le prossime giornate, osservando con interesse le sfide dirette come Napoli-Milan. La Roma, invece, dovrà riprendere fiducia e correggere i limiti difensivi per non compromettere l’obiettivo europeo. In sintesi, la partita ha ribadito la forza collettiva di Chivu e l’importanza del recupero dei suoi attaccanti per l’esito del campionato.