Dove vedere Inter-Stella Rossa in diretta: informazioni su orari, canali TV e streaming. Il debutto casalingo dell'Inter in Champions League, martedì 1 ottobre!

L’Inter avvia il suo percorso nella Champions League 2024-2025 con un’importante sfida casalinga contro la Stella Rossa di Belgrado. Il match si svolgerà allo stadio Giuseppe Meazza oggi, martedì 1 ottobre 2024, con inizio fissato alle ore 21:00.

Inter-Stella Rossa: dove vedere la partita in Tv e le possibili formazioni

Dopo il pareggio senza reti contro il Manchester City, i nerazzurri cercano i tre punti per scalare la classifica. Superato il malumore derivante dal derby, grazie alla vittoria ottenuta a Udine, i ragazzi di Simone Inzaghi intendono tornare a sorridere anche in Europa.

Il precedente tra Inter e Stella Rossa risale ai quarti di finale della Coppa dei Campioni 1980-1981, quando i nerazzurri superarono il turno pareggiando 1-1 a Milano e vincendo 1-0 a Belgrado.

Dove vedere Inter-Stella Rossa in tv? Orario e possibili formazioni

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky, con la possibilità di seguirla in streaming tramite Sky Go e NOW. Le probabili formazioni vedono Inzaghi optare per un attacco inedito con Taremi e Arnautovic, supportati a centrocampo da Zielinski, Calhanoglu e Frattesi, mentre Dimarco agirà sulla sinistra. La difesa vedrà il rientro di Pavard e la presenza di de Vrij al centro.

Probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Taremi, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Ilic; Seol, Drkusic, Djiga, Rodic; Elsnik, Hwang; Olayinka, Ivanic, Milson; Bruno Duarte. Allenatore: Milojevic.

In questo contesto, è importante ricordare che, il 30 settembre, la polizia e la Guardia di Finanza hanno effettuato 19 misure cautelari nei confronti di alcuni membri delle tifoserie di Inter e Milan, inclusi arresti significativi.