Internazionali, Berrettini deluso dopo eliminazione: "Non mi sono goduto Roma"

(Adnkronos) –

Matteo Berrettini ‘soffre’ agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista azzurro è stato eliminato al primo turno del Masters 1000 di Roma, battuto dall’australiano Alexei Popyrin in due set con il punteggio di 6-2, 6-3 al termine di una partita nervosa e carica di errori, in cui non è riuscito a sfruttare il calore del pubblico del Centrale.

Al termine del match Berrettini si è presentato in sala stampa scuro in volto e pieno di rimpianti: “C’è grande tristezza e delusione per una partita a cui tenevo.

Sapevamo che poteva essere un match difficile, lquando arrivi in un nuovo torneo la prima partita non è mai semplice e Roma nasconde sempre delle insidie”, ha detto l’azzurro in conferenza stampa, “oggi non sono riuscito a gestire né le emozioni né il mio avversario, e così il livello del mio tennis ne ha risentito. Serviva continuità e non l’ho avuta”.

“Ho un gioco legato molto all’energia.

Il rammarico più grande è quello di non essere riuscito a godermi l’atmosfera, l’energia di Roma. Non mi sento di darmi addosso e colpevolizzarmi, è una giornata brutta”, ha spiegato Berrettini, “non sono riuscito a sfruttare l’energia del Centrale e della gente per fare qualcosa di meglio. Avevo fatto un riscaldamento ottimo e mi sentivo molto carico, ma l’energia è legata allo stato d’animo e non sono riuscito a tirarla fuori.

Quando sei un pò bloccato è anche difficile farsi aiutare dal pubblico, almeno per come sono fatto io. Il pubblico tifava per me fino all’ultimo punto ma io non sentivo di essere a quel livello e quindi è complicato”.

Difficile ora parlare dei prossimi obiettivi: “Questa è un’annata che è iniziata in un determinato modo e bisogna accettare anche questi momenti. Dispiace che sia successo a Roma ma purtroppo non si può decidere”, ha continuato Berrettini, “pensare adesso ai prossimi tornei è difficile, non perché non voglia giocarli ma perché sono appena uscito dal campo e adesso è anche giusto stare un pò nella tristezza e nel dispiacere di quello che è successo. Se non ci fosse, vorrebbe dire che non mi importa niente, invece mi importa”.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)