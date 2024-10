Rfi annuncia la chiusura della linea via Ferrania per smottamenti e lavori di ripristino

Maltempo in Liguria e impatti sulla rete ferroviaria

Negli ultimi giorni, il maltempo ha colpito duramente l’entroterra savonese, causando significativi disagi alla circolazione ferroviaria. Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha comunicato che, a causa di smottamenti lungo la linea via Ferrania, è stato necessario interrompere il servizio sulla tratta Torino-San Giuseppe-Savona. Questa decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale tecnico, che dovrà effettuare verifiche e lavori di ripristino.

Dettagli sull’interruzione e le alternative di viaggio

Rfi ha specificato che la chiusura della linea via Ferrania durerà alcune settimane. Durante questo periodo, la circolazione dei treni sulla linea Torino-Savona sarà rimodulata, con i treni che percorreranno l’itinerario alternativo via Altare. Questa modifica è stata implementata per minimizzare i disagi ai viaggiatori e garantire un servizio continuativo, seppur su un percorso differente. I passeggeri sono invitati a controllare gli aggiornamenti sui siti ufficiali di Rfi e delle compagnie ferroviarie per rimanere informati sulle tempistiche e le modalità di viaggio.

Interventi di ripristino e sicurezza

Il personale tecnico di Rfi, insieme a squadre di imprese specializzate, è già al lavoro per valutare l’entità dei danni e pianificare gli interventi necessari. La sicurezza è la priorità assoluta, e ogni azione sarà intrapresa per garantire che la linea possa riaprire in condizioni ottimali. Gli smottamenti, causati dalle intense piogge, richiedono un’analisi approfondita e interventi strutturali per prevenire futuri inconvenienti. Rfi ha assicurato che tutte le misure saranno adottate per ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.