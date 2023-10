Home > Video > Intervista a Germano Lanzoni: dal Milan all'Euro Derby Intervista a Germano Lanzoni: dal Milan all'Euro Derby

“Era molto strano che il goal in trasferta valesse doppio nella stessa città; adesso non è più così" L’attore, comico, viso del Milanese Imbruttito e storica voce del Milan Germano Lanzoni ha parlato a Notizie.it della sua esperienza come commentatore, delle aspettative per il derby di stasera e delle modifiche apportate alle regole del gioco, a partire proprio dal goal in trasferta, che non vale più doppio.