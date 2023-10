Home > Video > Intervista a La Wanda Gastrica Intervista a La Wanda Gastrica

"Spero arrivi il giorno in cui il Pride non serva più" La Wanda Gastrica è una delle drag queen più famose in Italia e ha voluto parlare con noi di Notizie.it di alcuni temi molto sentiti tra gli italiani: dalla maternità surrogata fino al delicato tema del coming out.