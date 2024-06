Milano, investita e trascinata dall'auto per 300 metri: 24enne in gravi condi...

A Milano una ragazza di 24 anni è stata investita sulle strisce pedonali, trascinata dall’auto pirata per 300 metri sull’asfalto: il guidatore, 21enne, è stato fermato ed è risultato positivo all’alcoltest.

La dinamica dell’incidente

L’incidente stradale è avvenuto domenica sera, intorno alle 22, in zona Bovisa a Milano: il conducente dell’auto, una Ford Fiesta, ha investito due ragazze sulle strisce pedonali, trascinandone una per circa 300 metri sotto l’auto.

Il guidatore, un italiano residente in zona, è stato bloccato dalla polizia in piazza Bausan, all’altezza dei via Massara dei Capitani, salvato da un tentativo di linciaggio dei residenti.

Sul grave incidente sta indagando la Polizia locale di Milano. Il 21enne al momento è indagato solo per la guida in stato di ebrezza, ma sono in corso ulteriori verifiche per accertare la sua condotta.

I soccorsi

I poliziotti hanno prestato i primi soccorsi alla giovane che perdeva molto sangue: con una coperta, lanciata dal balcone di un’abitazione, hanno avvolto la vittima e le hanno tamponato le ferite.

Ora la giovane 24enne si trova ricoverata a Niguarda in gravi condizioni: è stata operata all’ospedale Niguarda ed è ricoverata in terapia intensiva in coma farmacologico. L’altra ragazza, 30 anni, trasportata all’ospedale San Carlo ha riportato contusioni guaribili in 7 giorni.