Lucia Passariello, 27 anni, è morta investita da un’auto guidata da un vigile ubriaco la sera di venerdì a Camposano, in provincia di Napoli, mentre stava tornando a casa con le due nipotine di 7 e 10 anni che hanno assistito alla tragedia. Il fratello della giovane non si dà pace e vuole giustizia.

Il messaggio del fratello di Lucia Passariello

Scrive il fratello della ragazza uccisa, Pasquale Passariello, su Facebook: “Dio porta con sé sempre le persone più belle, ancora non ci posso credere…un pezzo di me è andato via con te sorellina mia mi mancherai e ti giuro che ti farò giustizia anche se a ben poco serve. Ti amo sorellina mia.”

Chi è il vigile ubriaco

A uccidere Lucia è stato un vigile di Portici di 26 anni. Al momento dell’incidente l’uomo guidava una Suzuki e aveva un tasso alcolemico pari a 1,7 g/. Il giovane è ora accusato di omicidio stradale ed è stato posto ai domiciliari.

Il sindaco di Camposano non conosceva la vittima, ma conosce il vigile e non riesce a credere all’accaduto: “E’ di Camposano e prima di fare il vigile urbano a Portici, lo ha fatto quattro mesi anche qui da noi. Non ho parole nemmeno per questo perché è sempre stato un ragazzo attento, non uno di quei bulli che inseguo la notte, un bravo ragazzo.”