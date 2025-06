Iran: 5 morti e 87 feriti in bombardamento su centro Israele

Tel Aviv, 16 giu. (Adnkronos) - L'Iran ha lanciato un'altra ondata di missili verso Israele, facendo suonare le sirene lanciarazzi in tutto il Paese nelle prime ore di oggi, causando la morte di cinque persone e il ferimento di almeno 87 persone curate da United Hatzalah in tre diverse are...