Iran: Alfieri (Pd), 'si torni a diplomazia, governo italiano non resti defilato'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Tornare immediatamente alla diplomazia, lavorare per far riprendere il negoziato. Gli Iraniani hanno violato gli impegni presi con l’Aiea e con quel che resta del Jcpoa sul nucleare iraniano. Allo stesso tempo è di tutta evidenza che la sicurezza e la stabilità del medio oriente non la garantisci con ulteriori interventi militari e sganciando bombe, ma costruendo una forte cooperazione con i principali Paesi europei e i Paesi moderati del Golfo".

Così su Facebook il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri a Palazzo Madama.

"Esercitando il massimo della pressione per far ripartire il tavolo dei negoziati, stanando ambiguità e rinvii degli Iraniani finalizzati a far scadere il pesante sistema di sanzioni che scatta in caso di violazioni gravi dell’accordo sul nucleare iraniano".

"Il Governo italiano non può continuare a stare defilato: deve lavorare a stretto contatto con i principali Paesi europei che hanno condannato le violazioni iraniane sul nucleare e allo stesso tempo lavorano per far ripartire i negoziati tenendo aperti canali di dialogo. Unico modo per favorire la de escalation, altrimenti è retorica”.