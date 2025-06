Iran: Avs, 'attacco Trump apre spaventoso scenario, Meloni non resti a t...

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – "Con l’attacco USA all’Iran si apre uno spaventoso scenario di morte per il mondo. Trump e Netanyahu vanno fermati, l’Europa è stata a guardare ora si aprano gli occhi, dopo avventuristi, irresponsabili, arroganti e privi dei minimi scrupoli etici, dopo l’Europa, incapace di far valere le proprie ragioni e interessi, Giorgia Meloni non resti con la testa china”.

Così Luana Zanella, capogruppo di Avs alla Camera.