Iran: Bonelli, 'Italia telecomandata da Usa e Israele, Meloni domani spieghi in aula'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – "Stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco militare contro tre siti nucleari iraniani, distruggendoli con raid aerei massicci. Trump e Netanyahu vogliono la guerra globale e riscrivere un nuovo ordine geopolitico basato sulla supremazia militare. Il bombardamento prima da parte israeliana e ora da parte degli Stati Uniti contro i siti nucleari iraniani è una violazione gravissima della Convenzione di Ginevra.

Un atto che rischia di innescare una reazione a catena devastante per tutto il Medio Oriente e per il mondo”. Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde.

“Il ministro Tajani parla di 'de-escalation' dopo le bombe. Ma come si può parlare di pace mentre si scatena l’inferno? Domani Giorgia Meloni sarà in Parlamento: venga a spiegare perché ha portato la politica estera italiana ad essere totalmente telecomandata da Usa e Israele. Perché tace di fronte a un attacco militare che ci trascina in un conflitto senza fine? Il mondo sta precipitando verso la guerra globale. E loro la chiamano pace”.