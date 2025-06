Iran: Conte a Meloni, 'metterà ancora una volta testa sotto la sabbia?'**

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "In tutto ciò, qual è la posizione dell'Italia? Il Governo va in ordine sparso. Il Ministro degli Esteri Tajani: 'Ci auguriamo che dopo questo attacco si possa arrivare alla de-escalation'. Il Ministro della Difesa Crosetto, all’opp...

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – "In tutto ciò, qual è la posizione dell'Italia? Il Governo va in ordine sparso. Il Ministro degli Esteri Tajani: 'Ci auguriamo che dopo questo attacco si possa arrivare alla de-escalation'. Il Ministro della Difesa Crosetto, all’opposto: 'Si apre una crisi molto più grande'. Mentre Meloni metterà ancora una volta la testa sotto la sabbia, come fa da tre anni, esprimendo 'forte preoccupazione'? Noi crediamo e ribadiamo che più armi e più guerre non siano una via per la pace e la sicurezza.

Ucraina, Afghanistan, Libia, Iraq non ci hanno insegnato nulla? Fermatevi". Così Giuseppe Conte, leader M5S, sui social.