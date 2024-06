Le elezioni anticipate in Iran per scegliere il nuovo presidente dopo la morte di Ebrahim Raisi hanno avuto inizio questa mattina alle 8.

Dopo la morte di Ebrahim Raisi avvenuta a seguito di un incidente aereo, l’Iran torna in anticipo alle urne per scegliere un nuovo presidente. I seggi si sono aperti questa mattina alle 8 ora locale, mentre in Italia erano circa le 6:30, e ci saranno quattro candidati in tutto, tre di questi sono conservatori e soltanto uno riformista.

Elezioni presidenziali anticipate in Iran

Le elezioni presidenziali anticipate in Iran hanno avuto inizio questa mattina alle 8 ora locale, ad annunciarlo è stato il ministro degli Interni, Ahmad Vahidi, che ha anche rivelato come siano ben 61.452.321 gli iraniani, sia residenti nel paese che fuori, ad avere il diritto di voto.

L’Iran dovrà quindi scegliere il successore di Ebrahim Raisi, il presidente morto il 19 maggio a causa di un incidente aereo. La popolazione potrà scegliere tra quattro candidati, di cui tre conservatori e soltanto un riformista.

Per organizzare a dovere queste elezioni anticipate, nel paese sono stati organizzati 58.640 seggi elettorali, comprese 15.215 stazioni mobili, mentre altri 340 seggi elettorali sono sparsi in 100 Paesi del mondo.

Vista la situazione, anche il leader iraniano Ali Khamenei ha tenuto a parlare della situazione, esortando la popolazione a recarsi alle urne per votare, perché ha dichiarato che si tratta di un “importante test politico“.