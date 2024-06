Forte scossa di terremoto di magnitudo 5 in Iran: ci sono morti e feriti

Un terremoto di magnitudo 5 si è verificato in Iran. Ci sono almeno 4 morti e più di 120 feriti.

Un grave terremoto si è verificato nella zona di Kashamar, in Iran. Il bilancio è di circa 120 feriti e 4 morti, secondo le prime informazioni. Stando a quando reso noto, si è trattato di una scossa di magnitudo 5, con epicentro a 5 km da Moghan, nella provincia di Razavi Khorasan, a una profondità di 6 km. Al momento è ancora in corso la valutazione dei danni riportati dalle strutture e alle persone. Tra i feriti 35 persone sono state ricoverate in ospedale.

Frequenti terremoti in Iran

In Iran si verificano spesso terremoti. Un altro potente terremoto è avvenuto lo scorso novembre, con scosse di magnitudo 7,3 che hanno toccato anche il confine iracheno, con 530 vittime e migliaia di feriti. Lo scorso hanno un altro sisma ha provocato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 800 nella città di Khoy.