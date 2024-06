Erano stati circa 3.700 i comuni coinvolti nelle elezioni amministrative dello scorso 8 e 9 giugno, ma in 105 di questi non si era arrivati ad una decisione definitiva e c’era stato bisogno di ricorrere al ballottaggio. In tutte queste città, dunque, si è tornati al voto nelle date del 23 e 24 giugno: i risultati nei maggiori poli e i nuovi sindaci delle città.

Elezioni comunali, i sindaci eletti nelle maggiori città italiane

Con la sconfitta di Fabio Romito, a Bari a trionfare è il Pd sostenuto da lista civica e il nuovi sindaco eletto è Vito Leccese. A Firenze, invece, si può parlare di un risultato storico. Sara Funaro, del centrosinistra, è infatti il primo sindaco donna del capoluogo toscano. Il centrosinistra si impone anche a Potenza, dove Vincenzo Telesca si impone su Francesco Fanelli. Vittoria del centrodestra, invece a Lecce, dove a vincere è stata Adriana Poli Bortone. Due importanti vittorie, ancora per il centrosinistra tra Cremona (Andrea Virgilio) e Campobasso (Marialuisa Forte), a cui si aggiunge anche Vittoria Ferdinandi di Perugia. Valeria Cittadin e Walter Calogero Tesauro tengono alta la bandiera della destra tra Rovigo e Caltanissetta, così come Ferrara ha premiato Alan Fabbri della Lega e Pescara Carlo Masci. Il centrodestra, poi, si è affermato anche ad Ascoli Piceno, Biella, Ferrara e Forlì, mentre il centrosinistra ha avuto la meglio a Cagliari, Pavia e Sassari, riconfermandosi a Bergamo, Cesena, Livorno, Sassuolo, Modena, Pesaro, Prato e Reggio Emilia.