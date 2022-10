Iran, giovane italiana arrestata a Teheran. Farnesina al lavoro

Roma, 3 ott. (askanews) – La Farnesina è in contatto costante con l’ambasciata italiana a Teheran dopo la notizia, riportata da Il Messaggero, dell’arresto in Iran della 30enne romana Alessia Piperno.

La ragazza dopo quattro giorni in cui non dava notizie alla famiglia è riuscita a telefonare ai genitori, chiedendo aiuto e dicendo di essere in carcere a Teheran.

Alessia sui social si definisce una viaggiatrice solitaria. Il suo profilo Instagram è un diario di viaggio, travel.adventure.freedom: nell’ultimo post dice che quello in Iran è stato il suo settimo viaggio in un anno.

Diversi anche i video nel Paese, in uno in particolare del 3 settembre raccontava di quanto fosse stato bello illuminante per lei il viaggio in Iran, nonostante le difficoltà.