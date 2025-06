Iran: Israele, 'attacchi continueranno finché non sarà smantellata minaccia nucleare'

Washington, 20 giu. (Adnkronos) - L'ambasciatore israeliano all'Onu ha giurato che il suo Paese non fermerà gli attacchi finché non sarà smantellata la minaccia nucleare iraniana. "Non ci fermeremo", ha detto l'ambasciatore Danny Danon. "Non finch&e...

Washington, 20 giu. (Adnkronos) – L'ambasciatore israeliano all'Onu ha giurato che il suo Paese non fermerà gli attacchi finché non sarà smantellata la minaccia nucleare iraniana. "Non ci fermeremo", ha detto l'ambasciatore Danny Danon. "Non finché la minaccia nucleare dell'Iran non sarà smantellata, non finché la sua macchina da guerra non sarà disarmata, non finché il nostro popolo e il vostro (quello iraniano, ndr) non saranno al sicuro".

Da parte sua, l'ambasciatore iraniano all'Onu, Amir Saeid Iravani, ha esortato il Consiglio di sicurezza a intervenire. "Israele a quanto pare ha dichiarato che continuerà questo attacco per tutti i giorni necessari. Siamo allarmati da notizie credibili secondo cui gli Stati Uniti potrebbero unirsi a questa guerra", ha aggiunto.