Iran: media, 'elicottero della marina iraniana ha fronteggiato cacciatorpediniere Usa'

Teheran, 24 lug. (Adnkronos) – Un elicottero della marina militare iraniana è entrato in contatto con una nave da guerra statunitense che stava tentando di avvicinarsi alle acque territoriali iraniane nel Golfo di Oman. Lo ha riferito la televisione di Stato iraniana. Si tratta del primo contatto diretto tra forze iraniane e statunitensi di cui si abbia notizia dopo la guerra di 12 giorni tra Iran e Israele, durante la quale i bombardieri B-52 statunitensi hanno colpito anche strutture nucleari nella Repubblica islamica.

Secondo il rapporto, le forze iraniane hanno inviato l'elicottero a fronteggiare il cacciatorpediniere della Marina statunitense, identificato come USS Fitzgerald, che si è avvicinato alle acque intorno alle 10 di ieri, ora locale. La Tv di Stato iraniana ha dichiarato che l'elicottero ha sorvolato direttamente la nave statunitense e ha emesso un avvertimento di mantenere la distanza. In quello che il servizio ha descritto come uno scambio teso, la nave da guerra statunitense avrebbe risposto minacciando di colpire il velivolo iraniano se non avesse lasciato la zona.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha contestato il resoconto, definendo il contatto un'"interazione sicura e professionale" e che non ha avuto alcun impatto sulla missione della USS Fitzgerald. Ha affermato che "qualsiasi rapporto che affermi il contrario è una falsità" e un tentativo da parte dell'Iran di diffondere disinformazione. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato iraniana, in risposta alle minacce provenienti dalla nave statunitense, le forze di difesa aerea iraniane hanno annunciato che l'elicottero era sotto la completa protezione del sistema integrato di difesa aerea iraniana. Alla fine la USS Fitzgerald "si è ritirata verso sud", si legge nel rapporto.