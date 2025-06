Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "La crisi è al centro dell'attenzione dell’esecutivo in tutti i suoi risvolti, dalla situazione dei connazionali nella regione, con cui la Farnesina è in costante contatto, agli effetti economici e di sicurezza". Si legge in una nota di ...

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – "La crisi è al centro dell'attenzione dell’esecutivo in tutti i suoi risvolti, dalla situazione dei connazionali nella regione, con cui la Farnesina è in costante contatto, agli effetti economici e di sicurezza". Si legge in una nota di palazzo Chigi dopo la riunione convocata d'urgenza, a seguito degli sviluppi del conflitto in Iran.

dalla premier Giorgia Meloni con i ministri competenti e i vertici dell'intelligence