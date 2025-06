Iran: P. De Luca, 'evitare escalation, Ue sia protagonista nuovi negoziati'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - “Occorre evitare in ogni modo un’ulteriore e pericolosissima escalation in Medio Oriente e riaprire quanto prima trattative negoziali. Trump prometteva di fermare i conflitti in corso in 24 ore. Il mondo oggi è invece in fiamme. La logica delle armi e d...

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Occorre evitare in ogni modo un’ulteriore e pericolosissima escalation in Medio Oriente e riaprire quanto prima trattative negoziali. Trump prometteva di fermare i conflitti in corso in 24 ore. Il mondo oggi è invece in fiamme. La logica delle armi e della guerra può generare solo altra distruzione e terrore. L’Europa assuma un ruolo da protagonista per una ripresa dei negoziati diplomatici insieme con le istituzioni multilaterali internazionali per fermare gli attacchi ed evitare il rischio di ulteriori allargamenti del conflitto.

Il governo italiano faccia la sua parte, sostenendo tutte le iniziative a livello europeo ed internazionale per la de-escalation”. Così Piero De Luca, capogruppo Pd nella commissione politiche europee alla Camera.