Iran: Pasdaran, 'ultimo attacco contro Israele prima del cessate il fuoco'

Teheran, 24 giu. (Adnkronos) – L'ultima ondata di missili dell'Iran contro Israele è stata effettuata pochi minuti prima dell'entrata in vigore del cessate il fuoco in risposta ai mortali attacchi israeliani. Lo hanno affermato le Guardie Rivoluzionarie in una dichiarazione riportata dall'agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim, secondo cui sono stati lanciati 14 missili contro centri militari in tutto Israele.

Nel comunicato, i pasdaran aggiungono che le forze armate iraniane continueranno a monitorare "i movimenti del nemico con occhi aperti e vigili".