Iran: Pd, 'da guerra solo distruzione, ora Ue in campo per nuovi negoziati'

Iran: Pd, 'da guerra solo distruzione, ora Ue in campo per nuovi negozia...

Iran: Pd, 'da guerra solo distruzione, ora Ue in campo per nuovi negozia...

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "La logica della guerra porta solo distruzione. Chi doveva risolvere la guerra in 24 ore alimenta terrore e violenza. Dopo l’attacco di Trump, privo di qualsiasi copertura democratica, è ora che i governi europei e l'Europa scendano in campo per fer...

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – "La logica della guerra porta solo distruzione. Chi doveva risolvere la guerra in 24 ore alimenta terrore e violenza. Dopo l’attacco di Trump, privo di qualsiasi copertura democratica, è ora che i governi europei e l'Europa scendano in campo per fermare gli attacchi e avviare nuovi negoziati. L’Italia faccia pressione in ogni sede, contribuendo ad un protagonismo delle istituzioni internazionali e sostenendo tutte le iniziative diplomatiche per la pace e la de-escalation".

Così in una nota Chiara Braga e Francesco Boccia, capigruppo Pd alla Camera e al Senato, e Nicola Zingaretti, capo delegazione Pd al Parlamento europeo.