Iran: Pechino, 'guerra potrebbe avere ripercussioni sull'economia globale'

Pechino, 23 giu. (Adnkronos/Afp) – La comunità internazionale deve fare di più per impedire che il conflitto tra Iran e Israele abbia un impatto sull'economia globale, sottolineando l'importanza del Golfo Persico e delle acque circostanti per il commercio internazionale. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun, aggiungendo che "la Cina invita la comunità internazionale a raddoppiare gli sforzi per promuovere la de-escalation del conflitto e impedire che l'instabilità regionale abbia un impatto maggiore sullo sviluppo economico globale".