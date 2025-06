Iran: Ronzulli, 'Tajani conferma linea realismo e buon senso'

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Nelle comunicazioni rese dal ministro degli Esteri, Tajani, emerge la linea di realismo e buon senso che il nostro Paese sta portando avanti rispetto al complesso quadro in Medio Oriente. La forza nucleare dell’Iran è una minaccia non solo per Israele m...

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – "Nelle comunicazioni rese dal ministro degli Esteri, Tajani, emerge la linea di realismo e buon senso che il nostro Paese sta portando avanti rispetto al complesso quadro in Medio Oriente. La forza nucleare dell’Iran è una minaccia non solo per Israele ma per tutti i Paesi liberi e democratici. Parliamo di un regime violento, che ha calpestato e calpesta tutti i diritti e i valori in cui ci riconosciamo.

Il nostro impegno è dunque volto a far valere la forza della diplomazia in ogni occasione possibile, affinché non si debba ancora assistere a una escalation di violenza inaccettabile”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.