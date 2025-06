Iran: Trump, 'Europa non è in grado di contribuire a porre fine alla guerra'

Iran: Trump, 'Europa non è in grado di contribuire a porre fine a...

Washington, 20 giu. (Adnkronos/Afp) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che le potenze europee non saranno in grado di contribuire a porre fine alla guerra tra Iran e Israele, dopo che i più alti diplomatici britannici, tedeschi, francesi e dell'Ue hanno incontrato il ministro degli Esteri iraniano a Ginevra.

"L'Iran non vuole parlare con l'Europa.

Vuole parlare con noi. L'Europa non potrà aiutarci in questo", ha detto Trump ai giornalisti al suo arrivo a Morristown, nel New Jersey.