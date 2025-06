Iran: ufficio Netanyahu, 'stop attacchi dopo colloquio con Trump'**

Tel Aviv, 24 giu. (Adnkronos) – L'ufficio di Benjamin Netanyahu ha confermato la conversazione avvenuta fra il primo ministro israeliano e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, fornendo una versione più positiva della telefonata rispetto alla versione che alcuni funzionari della Casa Bianca hanno fornito ai giornalisti. "Nella conversazione – afferma l'ufficio premier – il presidente Trump ha espresso il suo immenso apprezzamento per Israele, che ha raggiunto tutti i suoi obiettivi di guerra.

Il presidente ha anche espresso fiducia nella stabilità del cessate il fuoco".

Poco prima della loro telefonata, Trump aveva criticato Israele per aver attaccato con forza l'Iran dopo l'annuncio dell'imminente cessate il fuoco e per aver risposto agli attacchi missilistici iraniani dopo l'entrata in vigore della tregua. "In seguito al colloquio tra il presidente Trump e il primo ministro Netanyahu, Israele si è astenuto da ulteriori attacchi", afferma l'Ufficio del primo ministro.