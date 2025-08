Ischia: Cangiano (Intergruppo Nautica), 'tutela e sicurezza al centro agenda politica'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Esprimo la mia più profonda solidarietà all’agente di Polizia ferito durante il drammatico inseguimento avvenuto nelle acque di Ischia, e rivolgo un sentito ringraziamento agli uomini della Polizia di Stato e della Capitaneria di Porto per il coraggio e la tempestività con cui sono intervenuti. Quanto accaduto è gravissimo: un uomo ha sottratto un’imbarcazione già posta sotto sequestro amministrativo, ha ignorato l’alt delle Forze dell’Ordine e ha addirittura speronato un acqua-scooter della Polizia, mettendo a rischio l’incolumità degli operatori e la sicurezza della navigazione".

Lo afferma Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d’Italia e presidente Intergruppo parlamentare su Nautica, subacquea e turismo marino.

"Episodi come questo -aggiunge- dimostrano quanto sia doveroso intervenire per rivedere le pene previste per chi viola le norme sulla sicurezza nautica e aggredisce gli uomini e le donne che ogni giorno garantiscono la legalità nei nostri mari. Come presidente dell’Intergruppo parlamentare su Nautica, subacquea e turismo marino, continuerò a lavorare affinché la tutela delle nostre coste, della sicurezza in mare e delle Forze dell’Ordine che vi operano sia al centro dell’agenda politica e normativa del Parlamento”.