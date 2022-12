Ischia, Musumeci: "Il triste tema abusivismo non è più eludibile"

Roma, 1 dic. (askanews) – “Un discorso a parte, che esula comunque dall’informativa specifica di oggi, merita il tema legato al triste e diffuso fenomeno dell’abusivismo edilizio, e di quanto esso possa essere causa o concausa della calamità, un tema che ha appassionato in questi giorni il dibattito politico sulla stampa e che anche per i suoi profili di natura etica, giuridica, ambientale ed economica, non può essere più eluso”: lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, al termine dell’informativa urgente alla Camera sulla frana che sabato 26 novembre ha colpito il comune di Casamicciola, sull’isola di Ischia.

“Infine per completezza di informazione, va ricordato che sulla tragedia di Ischia – ha aggiunto il Ministro – la procura di Napoli ha aperto fascicolo per disastro colposo a carico di ignoti. Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile e tutta l’amministrazione dello Stato sono pronti a fornire alla magistratura partenopea la collaborazione che dovesse essere necessaria”.