La guerra tra Israele e Hamas giunge al giorno 109 e proprio da Israele arrivano racconti scioccanti su ciò che avviene nei tunnel a Gaza.

Il racconto delle violenze

Due donne, ex ostaggi a Gaza e poi rilasciate, Aviva Siegel e sua figlia Shir hanno rivelato davanti ad una Commissione della Knesset che “donne e uomini sono violentati dai terroristi nei tunnel sotto la Striscia”.

Racconta Aviva: “I terroristi portano vestiti da bambole per le ragazze. Hanno trasformato le ragazze nelle loro bambole, con cui possono fare quello che vogliono”.

Conferma la versione della donna anche la ex ostaggio Chen Goldstein Almog. “Ci sono ragazze lì senza mestruazioni da molto tempo e forse è per questo che dovremmo pregare, che sia il corpo a proteggerle in modo che, Dio non voglia, non rimangano incinte.”

L’arrivo dei medicinali a Gaza

Nel frattempo arrivano i medicinali a Gaza grazie all’intervento di mediazione di Francia e Qatar. Nello specifico si tratta di 11 tonnellate di medicinali, comprese quelle per gli ostaggi, portate nella Striscia. Lo ha comunicato il ministero degli esteri del Qatar. “In coordinamento con la Francia abbiamo portato 11 tonnellate di aiuti medici a Gaza, compresi medicinali per i rapiti israeliani nella Striscia di Gaza”.