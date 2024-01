Israele ha dichiarato martedì di aver circondato la città di Khan Younis, nel sud di Gaza, nell’ambito di un’azione che ha portato a intensi combattimenti e bombardamenti in un’area popolata da civili.

Gaza, Khan Yunis accerchiata

L’IDF ha chiesto alle persone residenti in 6 rioni ad ovest della città di lasciare le proprie case e spostarsi verso “la zona umanitaria” di Moassi, “attraverso Al-Bahar Street“. L’esercito israeliano ha descritto il territorio come una “significativa roccaforte” di Hamas e ha affermato di aver ucciso decine di combattenti appartenenti al gruppo terroristico nelle 24 ore precedenti. Le forze israeliane “hanno preso di mira le cellule terroristiche che trasportavano i G.P.R. vicino alle truppe, quelle che lanciavano missili anticarro e gli operatori del terrore che avevano attrezzato i compound con esplosivi“, ha spiegato l’esercito in un comunicato riferendosi ai lanciagranate a propulsione. “Durante l’attività sono stati localizzati razzi pronti per il lancio, composti militari, pozzi e numerose armi” ha aggiunto.

L’offensiva israeliana

La Mezzaluna Rossa Palestinese ha dichiarato che le persone nella sua sede, così come nel vicino ospedale Al-Amal, sono “in uno stato di panico e cercano di sfuggire ai bombardamenti israeliani in corso“. Secondo fonti interne sembrerebbe che la grande offensiva militare israeliana attuata nella parte occidentale della città dovrebbe durare ancora per diverso tempo. Intanto, Tel Aviv piange la morte di almeno 21 soldati a Gaza, in quella che è stata la più grande perdita di vite umane per le truppe israeliane nell’enclave dall’inizio della guerra contro Hamas.