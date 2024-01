Secondo i servizi segreti Usa, la Corea del Nord sarebbe pronta a entrare in guerra. La situazione in Corea è più pericolosa di quanto non sia mai stata dal 1950 ad oggi

Secondo fonti americane, la Corea del Nord sarebbe pronta ad entrare in guerra. Ad affermarlo sono gli 007 operativi in Oriente, che hanno descritto l’attuale situazione nella penisola coreana come una delle più critiche dagli anni Cinquanta.

La Corea del Nord pronta a entrare in guerra?

Il sito web specializzato sulla Corea del Nord, 38th North, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti in queste ore, in collaborazione con gli 007 americani.

Sembra infatti che la situazione sia delicata nella penisola coreana, a tal punto che il leader Kim sarebbe pronto a scatenare una guerra.

Si tratta di una notizia allarmante, in un contesto storio fra l’altro, in cui già stiamo assistendo a conflitti cruenti nella Striscia di Gaza e in Ucraina.

I difficili rapporti fra Corea del Nord e Corea del Sud

Già all’inizio dell’anno aveva chiesto di inserire Seul nella Costituzione, come nemico principale, che verrebbe sottomesso in caso di conflitto.

Poi, per rimarcare il concetto, ha ordinato la chiusura delle agenzie governative che si occupano di dialogare con il Sud. Ancora, di recente ha testato un sistema di droni sottomarini con capacità nucleare.

Oltre ad attacchi con missili e proiettili poi, anche la propaganda non è stata da meno. Kim Jong Un infatti ha svelato un poster raffigurante un carro armato che schiaccia a morte americani e sudcoreani.

Tutto questo fa pensare appunto che scenderà in campo molto presto e sarebbe una notizia terribile. La Corea del Nord infatti possiede un arsenale nucleare importante.

A preoccupare gli analisti sono anche i pessimi rapporti con Putin. L’unico spiraglio di speranza proviene dalla Cina, che potrebbe frenare il leader poiché non è interessata a creare tensioni.