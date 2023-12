Israele, trovato nella striscia di Gaza imponente sistema di tunnel sotterranei

L’esercito israeliano ha fatto una importante scoperta. A Gaza è stato ritrovato un sistema particolarmente complesso di tunnel sotterranei che è stato definito in un post su X “il più grande tunnel terroristico di Hamas”. Questo sistema – ha spiegato la Difesa israeliana – “era un progetto guidato da Mohammad Sinwar, fratello del leader di Hamas Yahya Sinwar e comandante del battaglione Khan Yunis di Hamas”.

Israele scoperto sistema di tunnel sotterranei a Gaza: l’annuncio di IDF

La Difesa Israeliana ha proseguito nel post di X spiegando che questo sistema di tunnel è ramificato in varie gallerie, è situato a circa 400 metri dal valico di Erez ed ha una estensione di oltre 4 chilometri. Gli abitanti di Gaza – si legge ancora – percorrevano questo tunnel “per entrare in Israele per lavoro e cure mediche negli ospedali israeliani”.

L’IDF ha spiegato che molti di questi tunnel “sono costruiti in cemento armato e sono dotati di elettricità, ventilazione, fognature, reti di comunicazione e binari, come quello dell’annuncio di oggi”. Da qui l’impegno a smantellare la rete di tunnel e le infrastrutture di Hamas.

“Hamas ha investito risorse nei tunnel per attaccare Israele e i suoi abitanti”

Non ultimo, il portavoce militare di IDF, Richard Hecht ha sottolineato che la realizzazione e il finanziamento destinato ai tunnel sotterranei aveva l’unico scopo di “attaccare lo Stato di Israele e i suoi residenti”. Ha dunque concluso: “Per Hamas, attaccare il popolo di Israele continua ad avere la priorità sul sostegno al popolo di Gaza”.