Israele intensifica i bombardamenti su Beirut dopo l'offensiva di Hezbollah

Un'ondata di attacchi tra Israele e Hezbollah ha trasformato nuovamente Beirut in zona di guerra, con decine di morti, ordini di evacuazione e dichiarazioni di ritorsione

Beirut è tornata a essere teatro di combattimenti nella notte del 3: scambi d’artiglieria e raid aerei tra Israele e Hezbollah hanno sollevato colonne di fumo sui sobborghi meridionali della capitale. Autorità locali e ong parlano di spostamenti forzati di popolazione e di un aumento dei feriti; le prime ricostruzioni collegano l’escalation a lanci di razzi e droni seguiti da una vasta risposta aerea israeliana.

Cosa è successo Secondo le dichiarazioni di Hezbollah, il gruppo ha preso di mira una base militare a Haifa con razzi e droni, motivando l’azione come rappresaglia per la morte del leader supremo iraniano e come forma di autodifesa contro presunte aggressioni israeliane. In risposta, l’aviazione israeliana ha colpito obiettivi che ritiene collegati al movimento nelle aree periferiche di Beirut.

Vittime e sfollamenti I dati ufficiali citano 31 vittime e circa 149 feriti a seguito dei bombardamenti del 3 marzo. Le operazioni militari hanno interessato anche il sud del Libano e la valle della Bekaa, dove sono state disposte evacuazioni preventive. Immagini e testimonianze mostrano edifici danneggiati e famiglie costrette ad abbandonare in fretta le loro case: oltre cinquanta villaggi risultano coinvolti nelle ordinanze di spostamento, con una nuova ondata di sfollati diretti verso zone più interne.

Le strutture sanitarie e le ong segnalano difficoltà logistiche: trasporto dei feriti rallentato, accesso ai materiali sanitario limitato e corridoi umanitari ancora insufficienti. Il timore diffuso è che, se la tensione persisterà, la crisi economica e sociale del Libano peggiori ulteriormente.

Dinamica militare e dichiarazioni ufficiali Fonti israeliane parlano di colpi mirati a neutralizzare la capacità di Hezbollah di colpire il nord di Israele; dal canto suo, il movimento sciita definisce le azioni recenti come legittime rappresaglie. A livello politico, il ministro della Difesa israeliano ha lanciato avvertimenti pubblici, prospettando ritorsioni anche contro figure di spicco del gruppo. Le autorità mantengono la situazione sotto stretto monitoraggio in vista di possibili sviluppi.

Contesto regionale e implicazioni diplomatiche L’escalation si inserisce in un quadro più ampio di tensioni regionali, con schieramenti che riflettono l’asse Israele–Iran. Hezbollah ha parlato esplicitamente di ritorsione per la morte del leader iraniano, un elemento che potrebbe amplificare il conflitto oltre i confini libanesi. Negli ultimi anni si sono registrati numerosi incidenti transfrontalieri: le autorità libanesi hanno documentato oltre 2.036 violazioni della sovranità nazionale, secondo reclami presentati alle Nazioni Unite. Questi numeri delineano un pattern di attriti prolungati, non un episodio isolato.

Politica interna libanese A Beirut la scena politica si è animata: il governo ha condannato l’attacco attribuito a Hezbollah, definendolo pericoloso per la sicurezza nazionale. Il primo ministro ha parlato di un’azione «irresponsabile e sospetta», sottolineando come possa fornire pretesti per offensive israeliane. Cresce la pressione interna per chiarire catene di comando e responsabilità operative; se il dibattito si radicalizzasse, non è esclusa una crisi di governo, con interrogazioni parlamentari e audizioni nelle commissioni competenti.

Scenari futuri e rischi Gli osservatori avvertono che una spirale di ritorsioni potrebbe trascinare l’area in un conflitto più ampio, con pesanti conseguenze umanitarie. Fattori decisivi saranno il livello di coordinamento tra attori esterni — in particolare l’Iran — e la risposta israeliana. La diplomazia internazionale ha un ruolo chiave: sostenere corridoi umanitari, limitare l’escalation e promuovere iniziative multilaterali per il contenimento del conflitto.

Cosa seguire Le autorità nazionali e i mediatori internazionali sono chiamati a intervenire nelle prossime ore e giorni per evitare un’escalation protratta. Nel frattempo, le organizzazioni umanitarie sollecitano assistenza immediata per i civili sfollati e per le strutture sanitarie messe sotto pressione. L’evoluzione della situazione dipenderà dalle prossime mosse sul terreno e dalle pressioni diplomatiche in arrivo.