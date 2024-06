Israele torna prepotentemente a sferrare un attacco al centro della Striscia di Gaza e, questa volta, fa una vittima illustre. Nel raid portato a termine nella serata di ieri, giovedì 6 giugno, infatti, ha perso la vita anche il sindaco di Nuseirat.

Gaza, ucciso il sindaco di Nuseirat: raid di Israele

Il sindaco di Nuseirat, Iyad al-Maghari, è tra le cinque persone uccise in un raid israeliano nel centro di Gaza. A comunicare la tragedia è stato il media arabo ‘Al Jaazera‘, che ha descritto nel dettaglio il raid compiuto da Israele nella giornata di ieri al centro della Striscia. L’esercito di Tel Aviv ha bombardato nuovamente Nuseirat, luogo in cui è sito uno dei più importanti campi profughi della Striscia di Gaza e che tante volte è balzato agli onori della cronaca in questi ultimi mesi per tristi episodi come quello di ieri.

Raid israeliano su scuola dell’Unrwa: gli aggiornamenti

Nel frattempo, si aggiornano i dati sui morti della scuola dell’Unrwa. Al momento, secondo le ultime informazioni che arrivano dalla Palestina, i decessi sarebbero saliti a quota 45. Israele continua a sostenere che all’interno dell’edificio fossero presenti, al momento dell’attacco, tra i 20 e i 30 terroristi islamici.