Un portavoce militare ha annunciato che son ostati recuperati i corpi di tre ostaggi israeliani a Jabalya, nel nord di Gaza.

Israele: recuperati corpi di 3 ostaggi a Jabalya

L’Idf ha recuperato i corpi di tre ostaggi israeliani a Jabalya, nel nord di Gaza. Si tratta di Hanan Yablonka, Michel Nisenbaum e Orion Hernandez. Lo ha annunciato il portavoce militare, aggiungendo che i tre ostaggi sono stati uccisi il 7 ottobre, giorno dell’attacco, e portati a Gaza.

Netanyahu: “Israele china il capo di fronte ai corpi recuperati”

“Insieme a Israele, mia moglie Sarah ed io chiniamo il capo con profondo dolore e abbracciamole famiglie in lutto nel loro momento difficile” ha dichiarato il premier Benyamin Netanyahu sul recupero dei corpi degli ostaggi uccisi e portati a Gaza. “Abbiamo il dovere nazionale e morale di fare tutto il possibile per restituire le vite ed è quello che stiamo facendo. Lodo le forze dell’IDF e le forze di sicurezza che hanno agito con grande coraggio nel cuore del territorio nemico, per restituirli alle loro famiglie e alla sepoltura in Israele” ha aggiunto il presidente.