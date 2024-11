Italgas: accordo con Socar nel settore della distribuzione gas

Milano, 12 nov. (askanews) – Nell’ambito della COP29 in corso a Baku, Italgas e Socar, la società energetica dell’Azerbajan, hanno siglato un accordo di cooperazione per il rilevamento della dispersione di gas tramite la tecnologia Picarro e per la digitalizzazione della rete di distribuzione. L’accordo, sottoscritto a Baku dall’Ad di Italgas, Paolo Gallo e dal presidente di Socar, ha una durata triennale e partirà con l’analisi della rete della capitale Baku per poi estendersi all’intera infrastruttura che misura diverse decine di migliaia di chilometri.

“L’accordo con Socar ha principalmente due obiettivi da raggiungere. Il primo, più immediato e anche più raggiungibile, è quello dell’individuazione delle perdite con l’obiettivo di ridurre le perdite in atmosfera del metano, che sappiamo bene ha una una capacità clima alteranti addirittura più elevata molto più elevata della CO2. Secondo obiettivo, che è un obiettivo più a medio periodo, è quello di costruire con loro un percorso di trasformazione digitale dell’azienda e anche dell’infrastruttura simile a quello che noi abbiamo fatto negli ultimi otto anni di Italgas. Oggi gli stiamo costruendo la digital Factory, ma li stiamo anche aiutando a digitalizzare i processi e a digitalizzare gli asset”, ha detto l’Ad di Italgas Paolo Gallo.

L’intesa consolida una partnership strategica che punta a promuovere innovazione, efficienza e sostenibilità nel settore della distribuzione del gas attraverso lo scambio di conoscenze e best practice per raggiungere l’obiettivo net zero, fra i temi al centro della Cop29.