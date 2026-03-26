Italia-Bosnia: dove e quando si giocherà la finale playoff per i Mondiali

La corsa verso i Mondiali 2026 segue ora una nuova traiettoria: la Bosnia ha conquistato la finale del percorso che porta alla rassegna iridata battendo il Galles ai calci di rigore e guadagnandosi lo scontro decisivo contro la Italia. La semifinale di Cardiff, terminata 1-1 dopo i tempi supplementari, ha visto protagonisti giocatori esperti e momenti di grande tensione che si sono risolti solo dalla distanza dei rigori.

Il risultato del match proietta la Nazionale bosniaca verso lo stadio Bilino Polje di Zenica, teatro della finale che deciderà la presenza o meno degli azzurri al Mondiale. La data e l’orario ufficiali sono già fissati: la partita si giocherà martedì 31 marzo 2026 con calcio d’inizio alle 20:45, una data che metterà in palio il biglietto per Canada, Messico e Stati Uniti.

La semifinale a Cardiff: cronaca e protagonisti

Nella serata di Cardiff la partita ha preso vita già nella ripresa: al 51′ è stato James a sbloccare il risultato per il Galles, mentre la Bosnia ha risposto nella parte finale del secondo tempo con un guizzo di Edin Dzeko all’85’. Il match è quindi proseguito ai supplementari senza ulteriori reti, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi troppo. L’equilibrio è rimasto fino alla serie dei tiri dal dischetto, dove la Bosnia ha avuto maggiore freddezza, chiudendo la pratica sul 4-2 e staccando il pass per la finale.

La serata dei rigori e le scelte decisive

I rigori hanno rappresentato il momento cruciale: la selezione di chi calcia e di chi para ha fatto la differenza, e la Bosnia è risultata più precisa. In partite di questo tipo la pressione psicologica gioca un ruolo determinante, e la squadra di Barbarez ha saputo gestire meglio il confronto dalla linea di tiro. La vittoria in trasferta, in uno stadio caldo come quello del Cardiff City Stadium, sottolinea anche la capacità di reagire in campo avverso.

Cosa cambia per l’Italia: avversario, luogo e calendario

L’Italia, che aveva superato l’Irlanda del Nord a Bergamo per garantirsi l’accesso alla finale del percorso A, affronterà dunque la Bosnia nella partita decisiva. L’appuntamento è fissato per il 31 marzo 2026 alle 20:45 allo stadio Bilino Polje di Zenica. Si tratta di un match in trasferta per gli azzurri, che dovranno prepararsi non solo dal punto di vista tattico ma anche in termini di adattamento ambientale e gestione del pubblico avverso.

Implicazioni pratiche per la preparazione

Affrontare la Bosnia in casa loro significa misurarsi con un contesto di grande intensità: il Bilino Polje è un impianto che può favorire la squadra di casa grazie al sostegno del pubblico. Per l’Italia sarà fondamentale studiare soluzioni per limitare punti di forza bosniaci come la presenza di Edin Dzeko in area e la capacità di gestire i momenti chiave della partita. Le scelte di formazione e il piano partita saranno decisive per ottenere il pass mondiale.

Il fattore Dzeko e il background della Bosnia

Edin Dzeko resta il riferimento offensivo della Bosnia anche a 40 anni: la sua rete all’85’ a Cardiff ha ribadito quanto la sua esperienza e il fiuto del gol siano ancora determinanti. Nelle qualificazioni mondiali Dzeko ha segnato 30 reti, un primato che lo colloca dietro a nomi come Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski in questa specifica classifica. La Bosnia, che ha partecipato a una sola edizione dei Mondiali nel 2014, proverà a ripetere quell’impresa con la concretezza mostrata nel girone dove è rimasta competitiva fino alla fine.

Scenari tattici e possibili sviluppi

Dal punto di vista tattico, la finale potrebbe vedere un confronto tra la compattezza difensiva dell’Italia e la capacità della Bosnia di rendere pericolose le azioni offensive tramite giocatori d’esperienza. L’eventuale scelta di puntare su una transizione rapida o su un possesso palla prolungato dipenderà anche dal clima e dall’intensità del sostegno locale. Per gli allenatori sarà fondamentale leggere la partita nei primi venti minuti per capire se imporre il ritmo o adottare un atteggiamento più prudente.

In sintesi, la vittoria della Bosnia ai rigori apre un capitolo decisivo per le ambizioni dell’Italia verso i Mondiali: martedì 31 marzo 2026 alle 20:45 a Zenica si deciderà chi andrà a giocarsi il posto nella manifestazione iridata. Le premesse ci sono: sarà una sfida dove esperienza, gestione della tensione e scelte tattiche conteranno più di ogni altra cosa.