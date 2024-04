Italia-Bulgaria: Mattarella oggi e domani in visita ufficiale a Sofia

Sofia, 17 apr. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto a Sofia per una visita ufficiale in Bulgaria che lo vedrà impegnato oggi e domani. Nel pomeriggio, alle 17 ora locale, il Capo dello Stato deporrà una corona presso il Monumento del Milite Ignoto in Piazza Aleksandr Nevskij.

Quindi sarà accolto dal Presidente della Repubblica di Bulgaria, Rumen Radev. Al termine dei colloqui, i due Capi di Stato rilasceranno dichiarazioni alla stampa. Prima del Pranzo di Stato, Mattarella incontrerà il personale dell’Ambasciata d’Italia a Sofia e una rappresentanza della collettività Italiana in Bulgaria.

Domani Mattarella e Radev si recheranno alla Base militare di Novo Selo e incontreranno il contingente italiano del Multinational Battlegroup Bulgaria.