Italia-Croazia: Mattarella, 'collaborazione preziosa e in crescita'

Roma, 7 lug (Adnkronos) - "Una soddisfazione essere a Zagabria, un ritorno dopo dieci anni dalla mia prima visita. Ero appena stato eletto presidente della Repubblica italiana quando sono venuto a Zagabria ed è una soddisfazione vedere come in questi dieci anni la nostra collaborazione s...

Roma, 7 lug (Adnkronos) – "Una soddisfazione essere a Zagabria, un ritorno dopo dieci anni dalla mia prima visita. Ero appena stato eletto presidente della Repubblica italiana quando sono venuto a Zagabria ed è una soddisfazione vedere come in questi dieci anni la nostra collaborazione sia cresciuta in larghissima misura e dimensione sotto ogni profilo". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo l'incontro con il presidente della Repubblica di Croazia Zoran Milanović.

Collaborazione, ha aggiunto il capo dello Stato, che si giova "in maniera preziosissima delle nostre rispettive minoranze, che sono il fonte della nostra amicizia e della nostra collaborazione e sono anche una garanzia. Sono un uno strumento che induce sempre più a collaborare sotto ogni profilo Croazia-Italia".

"La nostra collaborazione è preziosa e cerca sempre nuovi strumenti e nuove forme per accrescersi e per questo ringrazio il presidente Milanovic per l'invito a venire qui per ribadire insieme quanto sia grande l'amicizia tra Croazia e Italia e quanto sia importante la nostra collaborazione e il suo accrescimento", ha detto tra l'altro Mattarella.