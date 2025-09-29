Italia-Kazakhstan: Tokaev, visita Mattarella apre nuovo capitolo in nostre relazioni

Astana, 29 set. (Adnkronos) - La visita del presiente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprirà senza dubbio un nuovo capitolo nelle relazioni tra Roma e Astana e darà un forte impulso all'ulteriore rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi. Lo ha affermato il presidente ...

Astana, 29 set. (Adnkronos) – La visita del presiente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprirà senza dubbio un nuovo capitolo nelle relazioni tra Roma e Astana e darà un forte impulso all'ulteriore rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi. Lo ha affermato il presidente della Repubblica del Kazakhstan, Kasym-Jomart Tokaev, incontrando il Capo dello Stato italiano.

Una missione che conferma la speciale amicizia e il partenariato di lunga data tra Kazakistan e Italia.

Tokaev ha ricordato i solidi contatti economici e i risultati eccellenti nella cooperazione in vari ambiti e sfere, assicurando di essere pronto a dare il contributo personale al rafforzamento delle relazioni bilaterali. Il presidente del Kazakhstan ha quindi colto l'occasione per inviare i suoi saluti e i suoi migliori auguri al presidente del Consiglio italiano, Giorgio Meloni, che nel maggio scorso si recò ad Astana per il vertice Italia-Asia centrale.