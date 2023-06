Italia-Tunisia: salta punto stampa Meloni per motivi di tempo

Tunisi, 6 giu. (Adnkronos) – Salta il punto stampa a Tunisi della premier Giorgia Meloni, previsto per le 12.30 (ora italiana). La presidente del Consiglio avrebbe dovuto incontrare i giornalisti presso la residenza dell'ambasciatore italiano, ma poco prima dell'incontro con il presidente tunisino Kaïs Saïed lo staff della premier ha annunciato che l'appuntamento con la stampa non avrà più luogo per motivi di tempo.