Iv: Bonetti lascia partito Renzi, ticket con Calenda**

Roma, 10 set. (Adnkronos) – Elena Bonetti, deputata ed ex ministra di Italia Viva, lascia il partito di Matteo Renzi. L'annuncio al Corriere della Sera."Il cammino del Terzo polo si e' interrotto, ma io voglio pensare al rilancio". Bonetti proseguirà il suo percorso politico con Carlo Calenda. "Non entro in Azione, ma in ticket con Carlo Calenda, con il quale gia' lavoravo alla federazione tra Italia viva e Azione, collaboro per la nascita di un nuovo soggetto aggregativo piu' ampio".

"Ho gia' collaborato efficacemente. Ritrovo anche Gelmini e Carfagna con le quali, nel governo Draghi, ho sperimentato un metodo che va ripreso. Sara' un lavoro di squadra: profili, storie, personalità che si incontrano per formare una leadership condivisa al servizio di un progetto piu' ampio. Il vero pluralismo supera il leaderismo".