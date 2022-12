Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "18 app. Il bonus 18enni voluto dal mio Governo sta diventando un modello in tutta Europa. Dopo la Francia, anche la Germania. Ne ho parlato in assemblea. Ne parlerò nei prossimi giorni ai ragazzi di TikTok. Sulla cultura bisogna investire, non fare come chi di...

Roma, 6 dic.

(Adnkronos) – "18 app. Il bonus 18enni voluto dal mio Governo sta diventando un modello in tutta Europa. Dopo la Francia, anche la Germania. Ne ho parlato in assemblea. Ne parlerò nei prossimi giorni ai ragazzi di TikTok. Sulla cultura bisogna investire, non fare come chi dice 'con la cultura non si mangia'”. Così Matteo Renzi nella enews.