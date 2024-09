Iva Zanicchi ha rivelato di essere rimasta al fianco di Fausto fino al suo ultimo sospiro. Ha inoltre condiviso che, quando lui era in uno stato di depressione, lei lo sollevava passandogli davanti senza vestiti.

Durante la sua recente apparizione a Verissimo, la cantante Iva Zanicchi ha condiviso il suo dolore per la recente perdita del marito Fausto Pinna, a causa di un tumore. Ha descritto le sensazioni di tristezza ed angoscia che l'accompagnano, nonostante l'amore della figlia e del genero, e l'uso di sonniferi per conciliare il sonno. Zanicchi ha raccontato di come Pinna, nonostante i suoi 75 anni, mostrava sempre un grande coraggio, come l'ha accudito fino all'ultimo respiro e di quanto sia stata dura la sua scomparsa. Ha parlato della loro vita insieme, dei 40 anni di amore e sostegno reciproco. Ha condiviso il suo rammarico per la decisione della cremazione del coniuge, che ha causato in lei un grande dolore. Nonostante il periodo triste, è determinata a non soccombere alla depressione.

Iva Zanicchi ha condiviso un emozionante racconto a Verissimo riguardo la perdita del suo marito. Lui era un uomo di 75 anni, ma non sembrava tale. Non temeva la morte e mostrava un coraggio immenso fino alla fine. Nell’ultimo anno, Iva stava sempre con lui, fino all’ultimo respiro, spesso guardavano la televisione insieme, ma l’ultimo mese fu particolarmente duro a causa del dolore, nonostante la morfina. Ogni giorno lui desiderava le sue rassicurazioni, e lei rispondeva con un “ti amo”.

La settimana finale, al suo capezzale è giunto il suo migliore amico, Gianni. Fausto ha aperto gli occhi per vederlo un’ultima volta. Iva sostiene che la morte deve essere accettata, specialmente se si ha fede in una vita dopo la morte. Ma vedere una persona amata morire è sempre arduo.

Ora che è rimasta sola, malgrado l’amore della sua famiglia, afferma che non è la stessa cosa. Hanno condiviso 40 anni di vita insieme, facendo tutto in comune. Lui la seguiva nelle sue performance canore, ancora commosso dal suo talento. Si sono amati, rispettati e sono rimasti fedeli l’uno all’altro. A volte, quando va a letto, riflette su quanto avrebbe potuto condividere ancora di più con lui.

Il ricordo più pesante che porta con sé è quello della cremazione di Fausto, decisione alla quale lei non voleva acconsentire. Pur avendo ceduto alla volontà di tutti, questa decisione ha provocato in lei un grande dispiacere.