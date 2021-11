Jacinda Ardern interrotta dalla figlioletta: premier e madre

Roma, 10 nov. (askanews) – Role model per molti, la premier neozelandese Jacinda Ardern – proprio lei che per prima si fece vedere all’Onu con la figlia in collo – ha dato un’altra dimostrazione che si può essere leader e madre insieme. La figlioletta Neve Te Arona la interrompe durante una diretta Facebook per insistere che vuole essere portata a letto, Ardern sorride, spiega, chiede scusa: tutto normale.