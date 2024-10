Jasmine Paolini eliminata oggi ai quarti del 1000 di Wuhan: Qinwen Zheng in s...

Jasmine Paolini è fuori ai quarti di finale del Wta in corso a Wuhan. L’azzurra, n.6 del mondo, è stata battuta oggi in tre set dalla cinese Qinwen Zheng.

Jasmine Paolini sconfitta ai quarti di finale

Jasmine Paolini si ferma ai quarti di finale del Wta 1000 di Wuhan: l’oro olimpico Zheng Qinwen passa in tre set 6-2, 3-6, 6-3, in due ore e un quarto di gioco, e raggiunge Wang Xinyu in una semifinale tutta cinese.

Le parole di Jasmine Paolini sui social

“È stato un piacere essere qui! Un enorme grazie a tutti coloro che l’hanno reso speciale. Non vedo l’ora di tornare presto, ci vediamo la prossima volta a Wuhan!”.

Queste sono state le prime parole della tennista italiana dopo l’eliminazione.

Il match è stato caratterizzato da tante difficoltà iniziali per Jasmine Paolini, a nulla sono serviti i tentativi di rimonta nei game successivi.

Le prossime semifinali

La cinese Qinwen affronterà in semifinale la connazionale Whang, che ha superato Alexandrova, eliminata in tre set. Nell’altra semifinale si sfideranno, invece, la numero uno del mondo Aryna Sabalenka e Coco Gauff, numero 4 Wta, che hanno eliminato rispettivamente le polacche Frech e Linette.

Novak Djokovic, invece, torna in semifinale a Shanghai. Sabato alle 13.30 sfiderà Taylor Fritz, il tennista americano, n. 7 al mondo.