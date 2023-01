Home > Video > Jerrod Carmichael ai Golden Globes: "Vi dirò perché sono qua. Sono qua perc... Jerrod Carmichael ai Golden Globes: "Vi dirò perché sono qua. Sono qua perché sono nero"

Il comico Jerrod Carmichael, il primo presentatore afroamericano nella storia dei Golden Globes, ha esordito con un monologo antirazzista in apertura alla cerimonia di premiazione, in diretta da Beverly Hills: "Vi dirò perché sono qua. Sono qua perché sono nero. Non dico che la Hollywood Foreign Press Association è una organizzazione razzista, ma non avevano un singolo membro che fosse nero fino alla morte di George Floyd."