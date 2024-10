Nel reality del Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha manifestato chiaramente la sua attrazione per Luca Giglio, ma il parrucchiere ha prontamente chiarito che la vede solo come un’amica. Ieri sera, l’ex membro dei Gazosa si trovava in giardino con Javier Martinez e gli ha chiesto se fosse in contatto con i partecipanti dell’ultima stagione di Temptation Island, dal momento che Javier aveva già preso parte a quel programma condotto da Maria De Filippi. Poco dopo, Jessica ha rivelato di essere interessata a uno dei nuovi tentatori, un certo “Luigi che esercita la professione medica”.

“Devo chiederti una cosa. Tu non hai rapporti con quelli della nuova edizione di Temptation Island? C’è un dottore… è incredibile, ragazzi. È molto affascinante. Tra i tentatori di quest’anno c’è un certo Luigi… Lui è un medico di Napoli. Sì, è veramente un dottore. Non potete immaginare quanto sia”.

Il nome di Luigi Scognamiglio è quello che ha colpito il cuore di Jessica Morlacchi.

Luigi Scognamiglio, il medico specializzando

Luigi, un medico specializzando di 33 anni, ha condiviso alcune delle sue passioni durante un’intervista con Witty TV. Tra le attività che ama praticare, ci sono sicuramente l’allenamento in palestra e il calcio, anche se ammette di seguirne più le partite che di giocarle. Si descrive come una persona aperta e socievole, ma anche diretta e autentica, spiegando che chi lo conosce bene sa che l’immagine che proietta può essere ingannevole. Riguardo al futuro, il suo obiettivo principale è quello di rimanere in ambito medico, poiché si considera un professionista a tutti gli effetti e ha numerosi progetti legati alla sua carriera. Recentemente si è impegnato a fare sua una riflessione che lo ha colpito: “lasciare andare è fondamentale per una vita serena e per progredire”. Sta cercando di integrare questa filosofia nella sua vita quotidiana